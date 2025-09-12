Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1297-й день войны

Минобороны РФ 12 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 6 по 12 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники. Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск "Днепр" и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83368 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25068 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29497 орудий полевой артиллерии и минометов, 41604 единицы специальной военной автомобильной техники", – говорится в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).