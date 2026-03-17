Глава Национального контртеррористического центра США подал в отставку из-за войны с Ираном

Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, публично объяснив своё решение несогласием с политикой Вашингтона на Ближнем Востоке.

В соцсети X Кент заявил, что не готов поддерживать боевые действия против Ирана, который, по его мнению, не представлял собой прямой угрозы Соединенным Штатам. Свой уход он мотивировал тем, что решение о начале войны было принято под внешним влиянием со стороны Израиля и произраильских лоббистских структур в США.

"Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", – написал Кент

Копия заявления на имя Дональда Трампа была приложена к его публикации.