Жертвами ливней на Бали стали не менее 18 человек
время публикации: 12 сентября 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 11:39
Жертвами ливней, внезапных паводков и селевых потоков на популярном среди иностранных туристов индонезийском острове Бали стали не менее 18 человек. Больше всего жертв, 12, в Денпасаре, передает агентство ANTARA.
Пострадали сотни домов.
Число жертв может возрасти: несколько человек объявлены пропавшими без вести.
Поисково-спасательные группы осматривают завалы и русла рек.
Власти ввели на Бали режим чрезвычайной ситуации.
