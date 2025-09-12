Жертвами ливней на Бали стали не менее 18 человек

Жертвами ливней, внезапных паводков и селевых потоков на популярном среди иностранных туристов индонезийском острове Бали стали не менее 18 человек. Больше всего жертв, 12, в Денпасаре, передает агентство ANTARA.

Пострадали сотни домов.

Число жертв может возрасти: несколько человек объявлены пропавшими без вести.

Поисково-спасательные группы осматривают завалы и русла рек.

Власти ввели на Бали режим чрезвычайной ситуации.