12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
последняя новость: 11:38
12 сентября 2025
Мир

Жертвами ливней на Бали стали не менее 18 человек

Погибшие
Наводнение
Индонезия
время публикации: 12 сентября 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 11:39
Жертвами ливней на Бали стали не менее 18 человек
BASARNAS via AP

Жертвами ливней, внезапных паводков и селевых потоков на популярном среди иностранных туристов индонезийском острове Бали стали не менее 18 человек. Больше всего жертв, 12, в Денпасаре, передает агентство ANTARA.

Пострадали сотни домов.

Число жертв может возрасти: несколько человек объявлены пропавшими без вести.

Поисково-спасательные группы осматривают завалы и русла рек.

Власти ввели на Бали режим чрезвычайной ситуации.

