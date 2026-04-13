Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1510-й день войны

Минобороны РФ 13 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия. Отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области. Также сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики Донецкой Народной Республики. Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС "Роснефть" в населенном пункте Льгов Курской области. Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей. ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена. С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоивановка и Катериновка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Зыбино Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационную станцию. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровая Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 55 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное Днепропетровской области и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 10 военнослужащих и десять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в ночное время нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133563 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28864 танка и другие боевые бронированные машины, 1699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59257 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).