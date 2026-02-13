Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него сайт "Агентура.ру", который освещает деятельность российских спецслужб.

Также в реестр "иноагентов" попали: журналистка Мария Лацинская, выступающий за независимость Чувашии активист Михаил Орешников (Мишши Орешников), журналистка Марина Охримовская,

журналистка Галина Сидорова, поддерживающий активистов и политзаключенных правозащитный проект "Открытое пространство".

Основатели сайта "Агентура.ру" – журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов. Власти России ранее объявили их обоих "иноагентами", напоминает .