x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 23:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 23:18
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов"

Россия
время публикации: 13 февраля 2026 г., 20:08 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 20:44
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него сайт "Агентура.ру", который освещает деятельность российских спецслужб.

Также в реестр "иноагентов" попали: журналистка Мария Лацинская, выступающий за независимость Чувашии активист Михаил Орешников (Мишши Орешников), журналистка Марина Охримовская,

журналистка Галина Сидорова, поддерживающий активистов и политзаключенных правозащитный проект "Открытое пространство".

Основатели сайта "Агентура.ру" – журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов. Власти России ранее объявили их обоих "иноагентами", напоминает .

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook