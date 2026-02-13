x
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Мир

В Париже злоумышленник напал на жандарма возле могилы Неизвестного солдата

Франция
время публикации: 13 февраля 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 22:00
В Париже злоумышленник напал на жандарма возле могилы Неизвестного солдата
AP Photo/Emma Da Silva

В пятницу, 13 февраля, в Париже, у вечного огня возле могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой, вооруженный ножом злоумышленник пытался атаковать жандарма, выкрикивая: "Не нужно было убивать наших женщин и детей!".

В результате инцидента легкое ранение получил сотрудник жандармерии, находившийся в почетном карауле. Коллега пострадавшего открыл огонь по нападавшему, остановив его несколькими выстрелами. Злоумышленник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) квалифицировала произошедшее как теракт и начала расследование. Выяснилось, что подозреваемый уже находился под надзором полиции в рамках специальных административных мер контроля. Мотивы его действий на данный момент устанавливаются.

Мир
