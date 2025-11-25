x
Мир

В США начат процесс признания филиалов "Братьев-мусульман" террористическими организациями

время публикации: 25 ноября 2025 г., 00:07
AP Photo

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 24 ноября, инициировал процесс внесения отдельных филиалов организации "Братья-мусульмане" в список иностранных террористических организаций. Этот шаг повлечет за собой введение санкций против одного из старейших и самых влиятельных исламистских движений в арабском мире.

Трамп подписал президентский указ, предписывающий госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту представить доклад о целесообразности включения в санкционный список филиалов "Братьев-мусульман", например, в Ливане, Египте или Иордании, – говорится в сообщении Белого дома.

Администрация Трампа обвинила группировки "Братьев-мусульман" в поддержке или поощрении нападений на Израиль и партнеров США в регионе, а также в финансировании ХАМАСа.

Днем ранее в интервью сайту Just The News Трамп заявил, что "Братья-мусульмане" будут обязательно внесены в список террористических организаций. "Соответствующие документы находятся в процессе работы над ними", – подчеркнул Трамп.

