Евросоюз готовит дополнительные санкции против властей Ирана

Евросоюз "в кратчайшие сроки" предложит дополнительные санкции против лиц, ответственных за подавление демонстраций в Иране, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Растущее число жертв в Иране ужасает. Я безоговорочно осуждаю чрезмерное применение силы и продолжающееся ограничение свободы", – написала фон дер Ляйен в социальной сети X.

В Иране не утихают массовые оппозиционные манифестации, которые, как полагают многие эксперты, стали самыми угрожающими для режима аятолл за все время существования Исламской республики. Введенная властями информационная блокада призвана скрыть масштабы репрессий.