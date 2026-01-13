Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля

Группа специального прокурора рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже, сообщает агентство ​Yonhap.

В декабре спецпрокурор требовал назначить Юн Сок Ёлю 10 лет лишения свободы в связи с обвинениями в воспрепятствовании работе правоохранителей (в том числе попыткам задержания Юна после событий вокруг введения военного положения).

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает три вида наказания за организацию мятежа для главаря заговорщиков: смертная казнь, пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ. Смертная казнь не применяется в Республике Корея с 1997 года.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. 7 марта его освободили из-под стражи. 4 апреля Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Против экс-президента ведутся судебные процессы.