x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 07:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 07:18
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Южной Корее спецпрокурор потребовал 10 лет тюрьмы для экс-президента Юн Сок Ёля

Суд
Прокуратура
Корея
время публикации: 26 декабря 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 06:29
В Южной Корее спецпрокурор потребовал 10 лет тюрьмы для экс-президента Юн Сок Ёля
AP Photo/Lee Jin-man, Pool

Специальный прокурор по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля потребовал назначить ему 10 лет лишения свободы.

Как сообщают Reuters и южнокорейские СМИ, требование связано прежде всего с обвинениями в воспрепятствовании работе правоохранителей (в том числе попыткам задержания Юна после событий вокруг введения военного положения).

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. 7 марта его освободили из-под стражи. 4 апреля Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Против экс-президента ведутся судебные процессы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 ноября 2025

Бывшему президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в пособничестве КНДР
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 апреля 2025

Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут 3 июня
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 апреля 2025

Суд в Корее утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 марта 2025

Президент Южной Кореи освобожден судом из-под стражи