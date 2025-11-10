Бывшему президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в пособничестве КНДР

Специальный прокурор Южной Кореи предъявил бывшему президенту Юн Сок Елю обвинения в пособничестве Северной Корее и злоупотреблении властью. В случае признания вины отстраненному главе государства может грозить смертная казнь.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 году президент приказал направить беспилотные летательные аппараты в воздушное пространство КНДР. Тем самым он намеревался спровоцировать ответную атаку, использовав ее как предлог для введения военного положения.

Как пособничество Северной Корее обвинения расценило тот факт, что беспилотники разбились недалеко от Пхеньяна, попав в руки северокорейских военных. По данному делу выдвинуты обвинения против бывшего министра обороны Ким Ен Хена и бывшего главы военной контрразведки Е Ин Хена.

Напомним, 3 декабря президент неожиданно объявил военное положение в стране, обвинив оппозиционное Национальное собрание (южнокорейский парламент) в парализации правительства. Парламент проголосовал против его решения, вынудив через шесть часов отменить приказ.

14 декабря парламент проголосовал за его импичмент, однако решение вступило в силу только в апреле 2025 года, после длительного судебного разбирательства. В январе Юн Сок Еоль был взят под стражу по обвинению в мятеже.