В Нью-Йорке освобождена из-под стражи антисемитка, напавшая на религиозного еврея

В Нью-Йорке задержана 35-летняя Ишара Сэммерс, которой предъявлены обвинения по статье о преступлении на почве ненависти: по версии следствия, она напала на отца ультраортодоксальной семьи в Бруклине и угрожала убить его и детей.

В обвинительных материалах говорится, что подозреваемая выкрикивала в адрес семьи угрозы, включая фразы "я убью вас, евреев" и "я задушу ваших детей, они умрут этой ночью", отмечает Ynet.

Согласно обвинению, Сэммерс била мужчину кулаками по голове и груди на глазах у его жены и четверых малолетних детей.

Подозреваемая не признала вину и была освобождена без залога до дальнейших судебных процедур.