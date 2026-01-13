x
13 января 2026
|
последняя новость: 05:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 05:50
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нью-Йорке освобождена из-под стражи антисемитка, напавшая на религиозного еврея

США
Нью-Йорк
Антисемитизм
время публикации: 13 января 2026 г., 03:30 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 05:37
В Нью-Йорке освобождена из-под стражи антисемитка, напавшая на религиозного еврея
AP Photo/Yuki Iwamura

В Нью-Йорке задержана 35-летняя Ишара Сэммерс, которой предъявлены обвинения по статье о преступлении на почве ненависти: по версии следствия, она напала на отца ультраортодоксальной семьи в Бруклине и угрожала убить его и детей.

В обвинительных материалах говорится, что подозреваемая выкрикивала в адрес семьи угрозы, включая фразы "я убью вас, евреев" и "я задушу ваших детей, они умрут этой ночью", отмечает Ynet.

Согласно обвинению, Сэммерс била мужчину кулаками по голове и груди на глазах у его жены и четверых малолетних детей.

Подозреваемая не признала вину и была освобождена без залога до дальнейших судебных процедур.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook