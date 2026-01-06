x
Ближний Восток

Гидеон Саар встретился с президентом Сомалиленда: "Израиль сам решает, кого признавать"

Гидеон Саар
Международные соглашения
время публикации: 06 января 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 16:43
Гидеон Саар встретился с президентом Сомалиленда: "Израиль сам решает, кого признавать"
Фото с официалной страницы Гидеона Саара в соцсети Х

Министр иностранных дел Гидеон Саар, находящийся с официальным визитом в Республике Сомалиленд, встретился в Харгейсе с президентом этой страны Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи.

"Большая честь для меня совершить первый государственный визит в Сомалиленд по приглашению президента Абдирахмана Мохаммеда Абдуллахи, – прокомментировал эту встречу Гидеон Саар. – Этот визит – также и наше послание: мы решительно настроены продвигать отношения между Израилем и Сомалилендом. Сегодня мы провели важные обсуждения с президентом и высокопоставленными представителями его администрации, касающиеся всего комплекса наших отношений".

"Взаимное признание и установление дипломатических отношений между двумя государствами не направлены против кого бы то ни было, – подчеркнул министр иностранных дел Израиля. – Наша общая цель – работать на благо наших государств. В Харгейсе я подчеркнул: только Израиль будет определять для себя, кого он признает и с кем поддерживать политические связи".

По словам Гидеона Саара, президент Сомалиленда принял приглашение главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу и прибудет в Израиль с официальным визитом.

Министр иностранных дел Израиля сообщил, что 26 декабря, когда Нетаниягу заявил об официальном признании Государством Израиль Республики Сомалиленд, было подписано соглашение о взаимном признании и установлении полноценных дипломатических отношений. Было согласовано взаимное назначение послов и открытие посольств, и эти шаги будут реализованы уже в ближайшее время.

