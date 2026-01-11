Министр обороны Сомали: "Мы получили подтверждение планов трансфера палестинцев в Сомалиденд"

Министр обороны Сомали Ахмад Муаллим Фики заявил в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что Израиль планирует насильственно переселить палестинцев в Сомалиленд. Он назвал такие планы серьезным нарушением международного права.

По его словам, правительство Сомали получило подтвержденную информацию об израильском плане трансфера палестинцев на эту территорию. Фики призвал главу правительства Израиля отказаться от признания "сепаратистского региона", заявив, что речь идет о прямом ударе по суверенитету Сомали. "Это часть плана по расколу государств региона", – добавил он.

Отметим, что представители руководства и ранее обвиняли Израиль в стремлении переселить палестинцев в Сомалиленд. Израильские власти эту информацию отвергают. Так, министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что двустороннее соглашение этого не предусматривает.

Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году. Израиль в 2025 году стал первым государством, которое признало его независимой и суверенной страной. Хуситы заявили, что будут считать израильское присутствие здесь легитимной военной целью.