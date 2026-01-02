x
Мир

Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента

Война в Украине
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 02 января 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 13:55
Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента
t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента.

"Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", – написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам президента, Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

Кроме того, Зеленский поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины и дальнейшие шаги, передает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что предложение прозвучало на следующий день после того, как Буданов объявил о срыве операции спецслужб РФ с целью ликвидации Дениса Капустина, которого называют командиром "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне Украины.

