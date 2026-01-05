Глава СБУ Василий Малюк заявил об отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил об уходе со своего поста. Заявление было сделано после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Исполняющим обязанности главы СБУ назначен Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций "А".

"Ухожу с поста главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб", – говорится в опубликованном Малюком сообщении.

Малюк руководил СБУ с июля 2022 года. Среди самых известных операций украинских спецслужб, проведенных под его руководством – приуроченный ко дню рождения президента России Владимира Путина подрыв Крымского моста в октябре 2022 года и проведенная в июне 2025 года "Паутина" – удар по базам стратегической авиации в глубине российской территории.

Отметим, что в последние дни президент Зеленский произвел еще несколько перестановок в украинском руководстве. Так, офис главы государства возглавил бывший глава военной разведки Кирилл Буданов, а министерство обороны – бывши министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На фоне этих назначений несколько дней назад в СМИ появились сообщения о возможной отставке Малюка. Они вызвали негативную реакцию нескольких представителей военного командования, включая командующего объединенных сил ВСУ Михаила Драпатого.