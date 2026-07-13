В Подмосковье задержан бывший кандидат в президенты России Борис Надеждин

В Долгопрудном задержан оппозиционный политик Борис Надеждин, которого несколько дней назад российские власти признали "иностранным агентом". В 2023 году ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом на пост президента России, признав часть подписей недействительными.

Адвокат политика заявил "Осторожно, новости", что на Надеждина уже составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ – о демонстрации экстремистской символики. Его везут в суд. О какой именно публикации идет речь, на данном этапе неизвестно.

Согласно заявлению министерства юстиции РФ, причина внесения политика с реестр иноагентов – создание и распространение материалов других иностранных агентов и нежелательных организаций, а также распространение дезинформацию о действиях властей и работе избирательной системы.

После этого Надеждин заявил, что не намерен покидать Россию и продолжит политическую деятельность. "Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи", – сказал он.