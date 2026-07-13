x
13 июля 2026
|
последняя новость: 23:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 23:30
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ задержал группу израильтян, пытавшихся незаконно пересечь границу с Сирией

ЦАХАЛ
Сирия
время публикации: 13 июля 2026 г., 23:22 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 23:23
ЦАХАЛ задержал группу израильтян, пытавшихся незаконно пересечь границу с Сирией
Michael Giladi/Flash90

ЦАХАЛ сообщил, что группа израильтян на юге Голанских высот пыталась незаконно пересечь границу с Сирией. Военнослужащие ЦАХАЛа остановили их и передали для дальнейшего расследования полиции Израиля.

"ЦАХАЛ решительно осуждает эту попытку, которая, к тому же, является далеко не первой за последние дни. Подчеркиваем: речь идет об уголовном преступлении, которое создает угрозу для жизни граждан", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы и отвлекают военнослужащих от выполнения боевых задач.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2026

В районе Хермона задержана группа израильтян, пытавшихся проникнуть в Сирию
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

Задержаны шестеро израильтян, проникших на территорию Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026

Десятки израильтян, пытавшихся пройти в Сирию, были задержаны на границе и переданы полиции