ЦАХАЛ задержал группу израильтян, пытавшихся незаконно пересечь границу с Сирией
время публикации: 13 июля 2026 г., 23:22 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 23:23
ЦАХАЛ сообщил, что группа израильтян на юге Голанских высот пыталась незаконно пересечь границу с Сирией. Военнослужащие ЦАХАЛа остановили их и передали для дальнейшего расследования полиции Израиля.
"ЦАХАЛ решительно осуждает эту попытку, которая, к тому же, является далеко не первой за последние дни. Подчеркиваем: речь идет об уголовном преступлении, которое создает угрозу для жизни граждан", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы и отвлекают военнослужащих от выполнения боевых задач.
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