В Индонезии не менее 13 человек погибли в ДТП по дороге со свадьбы

На индонезийском острове Ява пикап, перевозивший гостей свадьбы, попал в аварию на оживленной трассе. Погибли не менее 13 человек, еще пятеро получили ранения и травмы, сообщает AP со ссылкой на полицию.

ДТП произошло днем 12 июля на северной прибрежной магистрали возле деревни Кияджаран Кулон в округе Индрамайю. Пассажиры возвращались домой после свадьбы в соседней деревне Пареан.

По данным полиции, люди ехали в открытом кузове пикапа. Машина остановилась у разделительной полосы, чтобы развернуться, когда сзади в нее врезался тяжелый грузовик. От удара пикап отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с одним грузовиком.