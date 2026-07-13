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Мир

В Индонезии не менее 13 человек погибли в ДТП по дороге со свадьбы

ДТП
Погибшие
Индонезия
время публикации: 13 июля 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 07:06
В Индонезии не менее 13 человек погибли в ДТП по дороге со свадьбы
AP Photo/Eka Prasetya

На индонезийском острове Ява пикап, перевозивший гостей свадьбы, попал в аварию на оживленной трассе. Погибли не менее 13 человек, еще пятеро получили ранения и травмы, сообщает AP со ссылкой на полицию.

ДТП произошло днем 12 июля на северной прибрежной магистрали возле деревни Кияджаран Кулон в округе Индрамайю. Пассажиры возвращались домой после свадьбы в соседней деревне Пареан.

По данным полиции, люди ехали в открытом кузове пикапа. Машина остановилась у разделительной полосы, чтобы развернуться, когда сзади в нее врезался тяжелый грузовик. От удара пикап отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с одним грузовиком.

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