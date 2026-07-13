Власти Московской области заявили о погибших в результате атаки беспилотников ВСУ

В ночь на понедельник, 14 июля, Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Андрея Воробьева, над территорией региона средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были сбиты или подавлены 81 БПЛА.

В поселке Пионерский городского округа Истра в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщил Воробьев. Загорелись пять частных домов.

В Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. В деревне Бабкино под Истрой повреждены два частных дома.

В Можайске обломками повреждены карниз и два окна многоквартирного дома, пострадавших нет. Беспилотники также были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Подольском, Ступино, Домодедово, Коломной и другими районами области.

По словам Воробьева, отражение атаки продолжается.