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Мир

Власти Московской области заявили о погибших в результате атаки беспилотников ВСУ

Война в России
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 13 июля 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 08:02
Власти Московской области заявили о погибших в результате атаки беспилотников ВСУ
Минобороны РФ

В ночь на понедельник, 14 июля, Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Андрея Воробьева, над территорией региона средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были сбиты или подавлены 81 БПЛА.

В поселке Пионерский городского округа Истра в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщил Воробьев. Загорелись пять частных домов.

В Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. В деревне Бабкино под Истрой повреждены два частных дома.

В Можайске обломками повреждены карниз и два окна многоквартирного дома, пострадавших нет. Беспилотники также были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Подольском, Ступино, Домодедово, Коломной и другими районами области.

По словам Воробьева, отражение атаки продолжается.

Мир
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