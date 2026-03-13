ВСУ: ночью перехвачены 117 из 126 БПЛА. МО РФ: сбиты 176 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 117 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 176 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края и Ставропольского края, над Крымом, над акваторией Черного и Азовского морей, над Адыгеей, над Татарстаном, над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.