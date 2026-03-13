x
13 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 117 из 126 БПЛА. МО РФ: сбиты 176 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 13 марта 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 08:29
ВСУ: ночью перехвачены 117 из 126 БПЛА. МО РФ: сбиты 176 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 117 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 176 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края и Ставропольского края, над Крымом, над акваторией Черного и Азовского морей, над Адыгеей, над Татарстаном, над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 марта 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1479-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2026

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1478-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"