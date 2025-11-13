К делу о "туристах", охотившихся на людей во время осады Сараево, подключилась прокуратура Италии

Миланская прокуратура начала проверку утверждений, что в начале 90-х годов прошлого века итальянские граждане ездили в Боснию, чтобы принимать участие в "снайперских сафари", убивая мирных жителей осажденного Сараево.

Жалоба была подана журналистом и писателем Эцио Гавацени. Согласно ей, очень состоятельные люди устраивали охоту на людей, платя крупные суммы за возможность убить безоружных. Различные суммы были установлены за убийство мужчин, женщин и детей.

В представленном Гавацени документе 17 страниц. Он сообщает, что среди "охотников" были граждане не только Италии, но и США, и России: "Ни религиозной, ни политической мотивации не было. Они делали это для удовольствия. Хотели почувствовать себя богом, считая, что избегут наказания".

Подобные утверждения высказывались и раньше, однако журналист представил свидетельства, в том числе – показания офицера боснийской разведки, который рассказал, что узнал об этом в 1993 году, допрашивая сербского пленного.

Приводит Гавацени и показания американского морского пехотинца Джона Джордана, данные им в Гаагском трибунале на процессе против командующего отрядами боснийских сербов Ратко Младича. Джордан сообщил, что встречал таких стрелков. Они носили особую одежду и очень плохо обращались с оружием.

В ходе осады Сараево погибли более 11000 человек. Внимание к подобным "охотам" было привлечено в 2022 году, когда вышел фильм "Сафари Сараево" словенского документалиста Мирана Жупанича.