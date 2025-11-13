В Париже прошли памятные мероприятия, посвященные десятой годовщине теракта в "Батаклане"

Во Франции отметили десятую годовщину серии терактов, проведенных 13 ноября 2015 года в Париже террористической группировкой "Исламское государство". Жертвами атак стали 132 человека, более 400 были ранены.

Наиболее смертоносным стал теракт в концертном зале "Батаклан", где выступала американская группа Eagles of Death Metal. Террористы поднялись на сцену и открыли огонь по зрителям. 89 человек были убиты, около 200 ранены. Это стало самым тяжелым терактом в истории Франции.

Памятные мероприятия начались 11:30 утра минутой молчания на стадионе Stade de France, рядом с которым десять лет назад произошел один из терактов. Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго посетили все места террористических атак 13 ноября.

Местом проведения главной церемонии стал новый Парк 13 сентября, открывшийся напротив столичной мэрии. Здесь расположен мемориал, на котором указаны имена всех погибших. На ней выступил президент Макрон.

"Когда террористы наносили удар по демократии и свободе, они целились прежде всего во Францию, в Париж. Но республика не дрогнула. Нет никакой гарантии, что террористические атаки прекратятся, но я гарантирую: тот, кто поднимет оружие против Франции, получит бескомпромиссный ответ", – сказал глава государства.

Выступил на церемонии и солист группы Eagles of Death Metal Джесси Хьюз. Он исполнил песню You'll Never Walk Alone.