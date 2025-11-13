Паромная компания принесла извинения за показ детям фильма 18+

Датская компания DFDS, занимающаяся паромными перевозками, принесла извинения за то, что во время перехода из французского Дьеппа в британский Ньюхейвен пассажирам, среди которых были и дети, показали порнографический фильм.

Люди собрались, чтобы посмотреть трансляцию гонок "Формулы 1". Однако посередине эфира картинка сменилась на фильм для взрослых. "Внезапно дети с криками побежали из зала. Родители потребовали у человека, который там работал, выключить порно. Я не видела картинки, но слышала звуки", – рассказала одна из пассажирок.

Как сообщил перевозчик, причиной инцидента стал технический сбой. "Как только персоналу стало известно о происшедшем, канал немедленно переключили. Он уже удален из списка. Это не повторится. Гнев вполне понятен. Мы очень сожалеем о происшедшем", – говорится в заявлении компании.