13 ноября 2025
13 ноября 2025
Мир

Паромная компания принесла извинения за показ детям фильма 18+

время публикации: 13 ноября 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 11:27
Паромная компания принесла извинения за показ детям фильм 18+
AP Photo/Scott Heppell

Датская компания DFDS, занимающаяся паромными перевозками, принесла извинения за то, что во время перехода из французского Дьеппа в британский Ньюхейвен пассажирам, среди которых были и дети, показали порнографический фильм.

Люди собрались, чтобы посмотреть трансляцию гонок "Формулы 1". Однако посередине эфира картинка сменилась на фильм для взрослых. "Внезапно дети с криками побежали из зала. Родители потребовали у человека, который там работал, выключить порно. Я не видела картинки, но слышала звуки", – рассказала одна из пассажирок.

Как сообщил перевозчик, причиной инцидента стал технический сбой. "Как только персоналу стало известно о происшедшем, канал немедленно переключили. Он уже удален из списка. Это не повторится. Гнев вполне понятен. Мы очень сожалеем о происшедшем", – говорится в заявлении компании.

