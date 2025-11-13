Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 102 из 138 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 130 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 102 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось. Зафиксированы попадания 36 ударных БПЛА в 10 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 130 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Ростовской, Брянской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, над акваторией Черного моря и Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.