x
13 октября 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 14:24
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Партия Герда Вилдерса прекратила предвыборную кампанию из-за террористической угрозы

Террористы
Нидерланды
время публикации: 13 октября 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 13:54
Партия Герда Вилдерса прекратила предвыборную кампанию из-за террористической угрозы
AP Photo/Peter Dejong

Лидер нидерландской Партии свободы Герд Вилдерс сообщил, что останавливает предвыборную кампанию. Причина этого – террористическая угроза. Как было установлено, на него готовила покушение разоблаченная в Бельгии террористическая ячейка.

Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября. Партия свободы, выступающая против мигрантов и исламизации страны, занимала первое место во всех опросах. У нее самая большая фракция и в нынешнем составе парламента – 37 из 150 депутатов.

Несколько дней назад службы безопасности Бельгии разоблачили террористическую ячейку, планировавшую покушение на премьер-министра страны Барта де Вевера: у подозреваемых изъято взрывное устройство, которое они собирались прикрепить к дрону для совершения атаки.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 октября 2025

Арестованы террористы, планировавшие покушение на премьер-министра Бельгии