Партия Герда Вилдерса прекратила предвыборную кампанию из-за террористической угрозы

Лидер нидерландской Партии свободы Герд Вилдерс сообщил, что останавливает предвыборную кампанию. Причина этого – террористическая угроза. Как было установлено, на него готовила покушение разоблаченная в Бельгии террористическая ячейка.

Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября. Партия свободы, выступающая против мигрантов и исламизации страны, занимала первое место во всех опросах. У нее самая большая фракция и в нынешнем составе парламента – 37 из 150 депутатов.

Несколько дней назад службы безопасности Бельгии разоблачили террористическую ячейку, планировавшую покушение на премьер-министра страны Барта де Вевера: у подозреваемых изъято взрывное устройство, которое они собирались прикрепить к дрону для совершения атаки.