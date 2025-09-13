Вышла на свободу Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, вышла на свободу. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на судебные материалы.

Согласно материалам, Хасис освободили из мордовской женской исправительной колонии после 16 лет заключения, в конце августа за ней установили административный надзор.

34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы. По подозрению в убийстве были задержаны националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис из организации БОРН ("Боевая организация русских националистов"). В 2011 году суд признал их виновными в убийстве. Тихонову назначили пожизненное заключение, Хасис – 18 лет лишения свободы, позднее срок сократили до 17 лет.

Организатором убийства Бабуровой и Маркелова был признан еще один лидер БОРН Илья Горячев. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации пяти убийств, создании экстремистской группировки и незаконном хранении оружия.

Весной 2024 года в СМИ появлялась информация, что Евгения Хасис написала в колонии заявление с просьбой отправить ее на войну в Украину.