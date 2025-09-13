x
13 сентября 2025
Мир

Зохран Мамдани, кандидат на пост мэра Нью-Йорка, назвал Нетаниягу "военным преступником"

США
Демократическая партия
время публикации: 13 сентября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 09:48
Зохран Мамдани, кандидат на пост мэра Нью-Йорка, назвал Нетаниягу "военным преступником"
AP Photo/Heather Khalifa

Зохран Мамдани, кандидат на пост мэра Нью-Йорка от Демократической партии, который, как ожидается, победит на выборах в ноябре, заявил газете The New York Times: "Нетаниягу – военный преступник, совершающий геноцид в Газе. Если он приедет в Нью-Йорк, его арестуют".

Мусульманин Мамдани принадлежит к "прогрессивному", антиизраильскому крылу партии, в его программе немало социалистических элементов. Он выступает против повышения цен на аренду жилья и на продукты, за отмену платы за проезд на общественном транспорте.

Он поддерживает право Израиля на существование как еврейского государства и обижается, когда его называют антисемитом.

Добавим, что около 20% еврейских жителей города с самым большим еврейским населением в мире выражают готовность поддержать Мамдани на выборах мэра.

