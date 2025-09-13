x
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Мир

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясения
время публикации: 13 сентября 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 08:51
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
AP Photo/Wally Santana

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.

Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала.

Мир
