У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.

Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала.