В Грузии двух россиян, участников протестов, приговорили к 8,5 годам тюрьмы "за наркотики"

Суд Тбилиси приговорил обвиняемых в хранении наркотиков россиян Анастасию Зиновкину и Артема Грибуля к восьми с половиной годам тюрьмы, сообщает ВВС.

Грузинские активисты и оппозиционные СМИ называют осужденных россиян "узниками совести", считая, что, как и десятки грузинских демонстрантов, они стали жертвами политических репрессий и наказываются за участие в акциях протестах.

По словам Зиновкиной, у которой проблемы с позвоночником, она страдает от болей в спине, и у нее немеют руки и ноги, но ей не оказывают даже минимальную помощь и не дают приобрести ортопедические подушку и матрас. Выступая в суде, она также заявила, что объявляет голодовку с требованием освобождения Артема Грибуля и Антона Чечина, еще одного россиянина, которому на прошлой неделе был вынесен такой же приговор.

Зиновкину и Грибуля задержали в Тбилиси 17 декабря, в разгар протестов. По версии обвинения, при личном обыске и в съемной квартире у них обнаружили 16 граммов запрещенного наркотического средства.

Сами обвиняемые говорят, что наркотики им подбросили. Они связывают преследования с участием в протестах, вспыхнувших в Грузии осенью прошлого года после парламентских выборов и заявления властей об отсрочке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года.

До переезда в Грузию Зиновкина участвовала в акциях протеста в России, где ее несколько раз задерживали по административным статьям. По данным Paper Kartuli, редакция которого пообщалась с родными и знакомыми девушки, в Грузию она приехала в конце 2022 года. Потом около года жила в Армении. В Ереване, на акциях памяти Алексея Навального, познакомилась, а потом начала встречаться с Артемом Грибулем. Осенью 2024 года пара приехала в Грузию, откуда они планировали переехать в Латинскую Америку.

Задержание Грибуля и Зиновкиной, по утверждению защиты, устраивало грузинские власти, которые, чтобы дискредитировать акции протеста, делали акцент на участие в них россиян.

Всего, по данным правозащитников, в заключении в связи с митингами находится около 60 демонстрантов.