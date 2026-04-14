Мир

Израильская организация подала жалобу в Гаагу против премьер-министра Испании

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Война с ХАМАСом
Израиль
Иран
время публикации: 14 апреля 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 19:51
Израильская организация подала жалобу в Гаагу против премьер-министра Испании
AP Photo/Peter Dejong

Израильская правозащитная организация "Шурат а-Дин" подала жалобу в Международный уголовный суд в Гааге против премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщил 14-й телеканал.

В жалобе утверждается, что в 2024-2025 годах Испания поставила Ирану компоненты двойного назначения, связанные с производством взрывчатых веществ, на общую сумму 1,3 миллиона евро, тем самым способствуя совершению военных преступлений. Организация требует возбудить уголовное преследование против Санчеса и ряда других высокопоставленных чиновников его правительства.

В жалобе подчеркивается, что речь идет не об обычной промышленной продукции, а о критически важных компонентах для активации взрывных устройств, переданных в условиях, когда их применение против мирного населения было вполне предсказуемо.

"Шурат а-Дин" указывает на то, что Иран на протяжении многих лет снабжает террористические организации "Хизбалла" и ХАМАС, а также хуситов, которые используют ракеты и взрывчатку против гражданских лиц.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 апреля 2026

Супруге премьер-министра Испании Санчеса предъявлены обвинения в коррупции
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 марта 2026

El Pais: Испания запретила США использовать воздушное пространство для войны с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2026

Премьер-министр Испании: "Нетаниягу намерен разрушить Ливан так, как разрушил Газу"