Израильская организация подала жалобу в Гаагу против премьер-министра Испании

Израильская правозащитная организация "Шурат а-Дин" подала жалобу в Международный уголовный суд в Гааге против премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщил 14-й телеканал.

В жалобе утверждается, что в 2024-2025 годах Испания поставила Ирану компоненты двойного назначения, связанные с производством взрывчатых веществ, на общую сумму 1,3 миллиона евро, тем самым способствуя совершению военных преступлений. Организация требует возбудить уголовное преследование против Санчеса и ряда других высокопоставленных чиновников его правительства.

В жалобе подчеркивается, что речь идет не об обычной промышленной продукции, а о критически важных компонентах для активации взрывных устройств, переданных в условиях, когда их применение против мирного населения было вполне предсказуемо.

"Шурат а-Дин" указывает на то, что Иран на протяжении многих лет снабжает террористические организации "Хизбалла" и ХАМАС, а также хуситов, которые используют ракеты и взрывчатку против гражданских лиц.