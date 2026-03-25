25 марта 2026
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Премьер-министр Испании: "Нетаниягу намерен разрушить Ливан так, как разрушил Газу"

время публикации: 25 марта 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 19:25
Социалистический премьер-министр Испании Педро Санчес, один из наиболее антиизраильских политических лидеров Европы, обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу: "Он намерен разрушить Ливан так, как разрушил Газу".

"Американо-израильский удар по Ирану призван подорвать международное право, дестабилизировать Ближний Восток и похоронить Газу под руинами забытья. С начала войны четыре миллиона иранцев и ливанцев стали беженцами. Агрессия подтолкнула Иран к созданию ядерного оружия", – сказал он.

По его словам, нынешняя война по своему глобальному эффекту гораздо хуже вторжения в Ирак в 2003 году. "Мир не должен платить цену за незаконные действия Израиля и США в Иране. Только испанской экономике они уже ущерб в 100 миллиардов евро", – заявил Санчес.

Одновременно он раскритиковал и режим аятолл. Нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи Санчес назвал кровожадным диктатором, превосходящим жестокостью своего отца и предшественника.

Политические противники прерывали выступления премьер-министра, демонстрируя фотографии предназначенных для удара по Израилю иранских ракет, на которых можно увидеть надписи с благодарностью премьер-министру Испании.

Отметим, что несколько дней назад министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: чтобы ликвидировать угрозу израильским гражданам, решено ускорить разрушение домов в приграничных ливанских деревнях – по модели расположенных в Газе Бейт-Хануна и Рафиаха.

