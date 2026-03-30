El Pais: Испания запретила США использовать воздушное пространство для войны с Ираном

Как пишет мадридская газета El Pais со ссылкой на военные источники, Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в военных действиях против Ирана. Это заставит их выбирать другие маршруты, направляясь из США на Ближний Восток.

"Такое решение – часть уже принятого правительством решения не участвовать и не содействовать ведению войны, противоречащей нормам международного права", – заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, отвечая на вопрос, ухудшит ли закрытие воздушного пространство отношения с США.

Напомним: после войны Испания отказалась предоставить американским вооруженным силам свои базы для удара по Ирану. После этого президент США Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией. Премьер-министр Педро Санчес обвинил США и Израиль в нарушении международного права.