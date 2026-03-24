В Техасе произошел пожар на НПЗ Valero
время публикации: 24 марта 2026 г., 03:41 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 03:46
В Порт-Артуре (штат Техас, США) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Valero. Как передает Reuters, речь идет о предприятии мощностью 380000 баррелей в сутки.
Местные СМИ сообщили о сильном задымлении и пожаре.
Полиция Порт-Артура призвала жителей части города укрыться из-за густого дыма.
В первых сообщениях говорилось о возможном взрыве на объекте. О пострадавших или причинах происшествия официально пока не сообщалось.
Подтверждений о диверсии на данный момент нет.