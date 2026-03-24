В Техасе произошел пожар на НПЗ Valero

В Порт-Артуре (штат Техас, США) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Valero. Как передает Reuters, речь идет о предприятии мощностью 380000 баррелей в сутки.

Местные СМИ сообщили о сильном задымлении и пожаре.

Полиция Порт-Артура призвала жителей части города укрыться из-за густого дыма.

В первых сообщениях говорилось о возможном взрыве на объекте. О пострадавших или причинах происшествия официально пока не сообщалось.

Подтверждений о диверсии на данный момент нет.