Мир

В Техасе произошел пожар на НПЗ Valero

США
Пожары
время публикации: 24 марта 2026 г., 03:41 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 03:46
AP Photo/David J. Phillip

В Порт-Артуре (штат Техас, США) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Valero. Как передает Reuters, речь идет о предприятии мощностью 380000 баррелей в сутки.

Местные СМИ сообщили о сильном задымлении и пожаре.

Полиция Порт-Артура призвала жителей части города укрыться из-за густого дыма.

В первых сообщениях говорилось о возможном взрыве на объекте. О пострадавших или причинах происшествия официально пока не сообщалось.

Подтверждений о диверсии на данный момент нет.

