Пожар на заводе автокомпонентов в Южной Корее, погибли 14 человек

В южнокорейском городе Тэджон в результате пожара на заводе по производству автомобильных деталей погибли не менее 14 человек, еще около 60 пострадали. По данным пожарных служб, 25 пострадавших получили тяжелые ожоги и травмы, остальные отравились дымом или пострадали при попытке спастись.

Пожар вспыхнул днем 20 марта на предприятии Anjun Industrial, выпускающем, в частности, клапаны для двигателей автомобилей. Возгоранию предшествовал взрыв. В момент происшествия в здании находились около 170 работников, часть из них, по свидетельствам очевидцев, выпрыгивала из окон, спасаясь от огня и густого дыма.

Спасательная операция продолжалась многие часы. Большинство тел были обнаружены уже после локализации огня.

В операции участвовали более 500 пожарных, полицейских и сотрудников экстренных служб. С территории предприятия были вывезены опасные химические вещества.

Причины трагедии официально пока не названы.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетил место происшествия, встретился с родственниками погибших и поручил провести тщательное расследование. Это один из самых тяжелых промышленных пожаров в стране за последнее время.