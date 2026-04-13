x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 21:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Иран хочет возобновить переговоры. К нам уже обратились"

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 13 апреля 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 20:22
Трамп: "Иран хочет возобновить переговоры. К нам уже обратились"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп провел 13 апреля незапланированную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Иран крайне заинтересован в возобновлении диалога и стремится к заключению соглашения. По его словам, к нему уже обратились "соответствующие люди".

Трамп подчеркнул – у Ирана не будет ядерного оружия. "Мы о многом договорились, но на это они не согласились. Но я уверен, что в результате они согласятся. Иначе договора не будет", – сказал он.

Трамп сообщил, что, перекрыв Ормузский пролив, Иран пытается шантажировать мир, добавив, что у иранцев ничего не получится: "США пролив не нужен – у нас свои нефть и газ. К нашим берегам идут суда, чтобы их загрузить".

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
