Суд обязал украинскую авиакомпанию заплатить компенсацию за сбитый Ираном самолет

Высший суд Онтарио оставил в силе решение, признавшее юридическую ответственность авиакомпании Ukraine International Airlines за выплату полной компенсации семьям пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении сбитого иранскими ракетами самолета рейса PS752.

Катастрофа произошла 8 января 2020 года, когда Boeing 737, вылетевший из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, вскоре после взлета был сбит двумя ракетами иранского ПВО. Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Большинство пассажиров направлялись через Киев в Канаду, включая 55 граждан и 30 постоянных жителей Канады, сообщает CBC. Согласно Монреальской конвенции, регулирующей авиаперевозки, авиакомпании несут ответственность за доказанный ущерб до 180 тысяч долларов, а также за иски свыше этой суммы, если авиакомпания не сможет доказать, что инцидент произошел не из-за ее небрежности.

В прошлом году суд Онтарио установил, что Ukraine International Airlines не провела надлежащую оценку рисков для рейса из Тегерана, из чего следует, что компания не сможет ограничить размер компенсации семьям погибших. Ukraine International Airlines подала апелляцию на этот вердикт, и эта апелляция была отклонена.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Иране. Хроника событий

Рано утром 8 января 2020 года в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам". В Тегеране заявляли, что Иран не причастен к катастрофе украинского самолета. Утверждалось, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявлял, что разбившийся 8 января самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был "одним из лучших с прекрасным и надежным экипажем", передает агентство УНИАН. "Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей ", – подчеркивал Дыхне. Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент МАУ отмечал, что самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Дыхне также особо подчеркивал, что до вечера 7 января компания МАУ не получала предупреждений от властей Ирана по поводу каких-либо угроз, в связи с которыми следовало бы ограничить полеты в эту страну. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский отметил, что самолет успел набрать высоту 2400 метров, в такой ситуации вероятность ошибки экипажа минимальна. Руководство МАУ настаивало на том, что самолет был полностью исправен и что катастрофа не произошла по вине экипажа.

9 января американский телеканал CBS News передал, что американскими спутниками был зарегистрирован запуск двух ракет "земля-воздух" незадолго до крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана. Телеканал при этом ссылался на источники в разведке США. В сообщении телеканала отмечалось, что в разведсообществе США склоняются к тому, что самолет был сбит в результате ошибки.

О том, что самолет, по всей видимости, был сбит ракетой, написал 9 января и американский еженедельник Newsweek. Со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках издание предположило, что причиной крушения самолета стала ракета произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", известного NАТО под названием Gauntlet. Специалисты предполагали, что системы противовоздушной обороны Ирана были активированы сразу после ракетного обстрела авиабазы, на которой были размещены американские военные.

Сайт Bellingcat опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, был показан момент попадания ракеты в самолет. Журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев предполагал, что ракета могла быть запущена с секретной базы "Корпуса стражей исламской революции", находящейся около Тегерана.

Многие военные аналитики говорили о том, что гражданский самолет мог быть сбит по ошибке силами ПВО КСИР, дислоцированными около тегеранского аэропорта и ожидавшими в ночь на 8 января ответного удара американской армии, находясь в состоянии сильного стресса.

11 января командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. При этом Тегеран настаивает на том, что самолет был сбит в результате "ужасной ошибки", а не преднамеренно.

Судя по заявлениям иранской стороны, следствие в Тегеране пытается вывести на первый план версию о том, что "ошибка" ПВО КСИР была вызвана действиями вражеских хакеров, воздействовавших 8 января на иранскую систему противоракетной обороны. Так или иначе, иранская сторона настаивает на непреднамеренности действий ПВО КСИР.

14 января пресс-секретарь судебной системы Ирана Голям-Хосейн Эсмаили сообщил на созванной им пресс-конференции об аресте первых подозреваемых в причастности к уничтожению украинского пассажирского самолета. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей, но отметил, что комиссии по расследованию создали как "Корпус стражей исламской революции", так и Генеральный штаб вооруженных сил. "К расследованию потребуется привлечь военных, специалистов в области гражданской авиации, электронной войны. Черные ящики будут посланы на расшифровку во Францию. Армейские следственные органы провели множество допросов, но расследование авиационных катастроф требует времени", – цитирует его агентство Mers.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что виновные понесут суровое наказание. "Это непростительная ошибка. Не бывает, чтобы в таком был виновен только один человек", – сказал он, добавив, что считает признание "Корпуса стражей исламской революции" ответственности шагом в правильном направлении. "Это огромное несчастье для всего нашего народа. Даже когда самолет терпит крушение из-за технических неполадок – трагедия, а в этом случае имела место человеческая ошибка. Когда это выяснилось, боль стала еще сильнее", – сказал иранский президент. Роухани призвал юридическую систему создать специальную судебную инстанцию, которая будет рассматривать дело. Он вновь выступил с обвинениями в адрес США, настаивая на том, что именно провокационные действия американцев стали настоящей причиной трагедии.

15 января на сайте газеты The New York Times была опубликована видеозапись с камер наблюдения охраняемого объекта около аэропорта имени имама Хомейни под Тегераном, на которой показан запуск двух ракет по гражданскому самолету в ночь на 8 января. Судя по этой видеозаписи, ракеты (вероятно, ЗРК Тор М1) были выпущены с интервалом в 30 секунд с расстояния около 8 миль от летевшего украинского пассажирского самолета. Ни одна из этих ракет не сбила самолет сразу, но их попадание привело к тому, что лайнер загорелся, его экипаж попытался вернуться в аэропорт, но самолет потерял управление и упал на землю.

На фоне публикации этого видео иранское агентство Fars сообщало, что силы безопасности Ирана арестовали человека, опубликовавшего ранее в социальных сетях видеозапись, сделанную мобильным телефоном, на которой было зафиксировано попадание одной из ракет в самолет.

21 января был опубликован второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном 8 января 2020 года. В этом отчете подтверждено попадание в самолет двух ракет класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1", летевших с севера. В отчете также сказано, что после падания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю, далее он пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся. В отчете говорилось, что самолет вылетел из Тегерана в 06:12 по местному времени (04:42 по времени Израиля), связь с ним пропала, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (около 2,4 тысячи метров).

Судя по опубликованным видеозаписям, иранский ЗРК "Toр-M1" выпустил ракеты с интервалом около 30 секунд. Вторая ракета "добила" цель. После этого никаких запусков ракет в указанном районе зафиксировано не было. Это противоречит версии иранской стороны о том, что силы ПВО КСИР, обстрелявшие самолет, считали, что противостоят ракетной атаке американцев.