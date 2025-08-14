Блогер Варламов заочно приговорен московским судом к 8 годам лишения свободы

14 августа Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о "распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ", сообщает ТАСС.

При этом "Интерфакс" пишет, что Варламов приговорен к 8,5 годам колонии.

Суд также назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей (более $1,2 млн). Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

Варламов был признан иностранным агентом в РФ в марте 2023 года. В ноябре 2024-го прокуратура Москвы сообщила о возбуждении против него уголовного дела.

После начала развязанной Россией войны против Украины Илья Варламов покинул Российскую Федерацию.