Блогер Варламов заочно приговорен московским судом к 8 годам лишения свободы
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:38
14 августа Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о "распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ", сообщает ТАСС.
При этом "Интерфакс" пишет, что Варламов приговорен к 8,5 годам колонии.
Суд также назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей (более $1,2 млн). Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.
Варламов был признан иностранным агентом в РФ в марте 2023 года. В ноябре 2024-го прокуратура Москвы сообщила о возбуждении против него уголовного дела.
После начала развязанной Россией войны против Украины Илья Варламов покинул Российскую Федерацию.