Мир

Юлия Навальная: "Получены доказательства, что Алексей был отравлен в колонии"

Россия
Алексей Навальный
время публикации: 17 сентября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 11:44
Юлия Навальная: "Получены доказательства, что Алексей был отравлен в колонии"
Юлия Навальная: "Получены доказательства, что Алексей был отравлен в колонии"
Вдова российского оппозиционного политика Юлия Навальная заявила, что причиной смерти ее мужа Алексея Навального в заключении 16 февраля 2024 года стало отравление. Она призвала раскрыть результаты исследований, чем именно был отравлен Алексей.

"В феврале 2024 года нам удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории одной из западных стран биологические материалы Алексея. Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен", – написала она в социальных сетях.

Юлия отметила: поскольку речь идет об убийстве российского гражданина на территории России, у западных юридических инстанций нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Российская оппозиция и ранее заявляла, что Навальный стал жертвой отравления. При этом власти России утверждают, что смерть последовала из-за естественных причин.

Мир
