x
14 июля 2026
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 14:01
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Парад в поддержку Украины: Франция отмечает День взятия Бастилии

время публикации: 14 июля 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 13:25
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (справа) приветствует президента Украины Владимира Зеленского во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии, 14 июля 2026 года
Benoit Tessier/Pool Photo via AP

В Париже состоялся военный парад, посвященный национальному празднику Франции – Дню взятие Бастилии. Захват восставшими парижанами 14 июля 1789 года крепости, в которой располагалась королевская тюрьма, стал символом Великой французской революции.

В нынешнем году парад стал демонстрацией европейского единства и поддержки Украины. На него собрались главы 30 государств, среди которых был и президент Украины Владимир Зеленский. Парад открыли 500 военнослужащих из состава "коалиции желающих", в его воздушной части участвовали самолеты и вертолеты из 11 стран.

Отметим, что торжественные мероприятия проходят в тяжелых погодных условиях. Франция столкнулась уже с третьей с начала лета волной экстремальной жары. Пожар бушует в лесу Фонтебло, в 60 километрах от Парижа. В связи с этим отменен традиционный праздничный фейерверк.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook