Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1360-й день войны

Минобороны РФ 14 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью 14 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 19 ракет и 430 ударных БПЛА. Были выпущены три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", одна противокорабельная ракета "Циркон", шесть крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр", девять баллистических ракет "Искандер-М" и сотни БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 14 ракет (в т.ч. двух "Кинжалов") и 405 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в 44 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Есть убитые и десятки раненых.

Далее в отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "В течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобожден населенный пункт Синельниково Харьковской области. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В течение суток сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожено 15 боевиков и семь боевых бронированных машин. В течение прошедшей недели в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 365 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США, боевую бронированную машину "Senator" канадского производства, 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" и шесть минометов. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 146 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 21 склад боеприпасов, 65 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, четырех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка "Скала" и 1-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка Донецкой Народной Республики. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне "Восточный", а также в южной части города и в направлении микрорайона "Западный". В течение прошедшей недели в районах населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3360 военнослужащих, три танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 82 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 40 станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 24 склада боеприпасов и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96549 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26020 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46649 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).