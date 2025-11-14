ВСУ: ночью перехвачены 14 из 19 ракет, 405 из 430 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 216 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 19 ракет и 430 ударных БПЛА. Были выпущены три аэробаллистические ракеты Х-47М2 “Кинжал”, одна противокорабельная ракета "Циркон", шесть крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр", девять баллистических ракет "Искандер-М" и сотни БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 14 ракет (в т.ч. двух "Кинжалов") и 405 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в 44 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Есть убитые и десятки раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 216 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Оренбургской областей, над акваторией Черного моря и Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. В Новороссийске повреждены контейнерный терминал, резервуар и причал "Черномортранснефти", а также нефтебаза "Шесхарис". Сведения о причиненном ущербе уточняются.