14 ноября 2025
Мир

США подтвердили: Иран угнал нефтяной танкер в Ормузском проливе

время публикации: 14 ноября 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 13:37
BAKAMLA via AP

Официальные представители США подтвердили факт захвата Ираном нефтяного танкера Talara, следовавшего под флагом Маршалловых островов.

Иран не подтверждает угон, однако инцидент произошел на фоне участившихся угроз Тегерана "нанести ответный удар" на 12-дневную войну с Израилем, в ходе которой США атаковали иранские ядерные объекты.

Танкер Talara следовал из Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты) в направлении Сингапура, когда был перехвачен иранскими силами, сообщил агентству AP представитель министерства обороны США.

Задержание танкера было зафиксировано американским разведывательным беспилотником MQ-4C Triton, который несколько часов кружил над районом, где находился танкер. Частная охранная компания Ambrey сообщила, что в Ормузском проливе танкер был перехвачен тремя небольшими катерами, после чего резко сменил курс.

