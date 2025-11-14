Танкер с нефтью, следовавший в Сингапур, неожиданно отправился в сторону Ирана
время публикации: 14 ноября 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 13:17
Нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов, следовавший из ОАЭ в Сингапур, резко изменил курс при прохождении Ормузского пролива и направился в сторону территориальных вод Ирана. Об этом сообщила компания Ambrey, занимающаяся безопасностью судоходства.
Компания Columbia, которой принадлежит танкер, признала, что потеряла с ним связь. Существует подозрение, что нефтяной танкер был "угнан" в Иран.
