14 ноября 2025
Ближний Восток

Танкер с нефтью, следовавший в Сингапур, неожиданно отправился в сторону Ирана

Нефть и газ
Иран
Судоходство
время публикации: 14 ноября 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 13:17
Iranian Navy via AP

Нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов, следовавший из ОАЭ в Сингапур, резко изменил курс при прохождении Ормузского пролива и направился в сторону территориальных вод Ирана. Об этом сообщила компания Ambrey, занимающаяся безопасностью судоходства.

Компания Columbia, которой принадлежит танкер, признала, что потеряла с ним связь. Существует подозрение, что нефтяной танкер был "угнан" в Иран.

Ближний Восток
