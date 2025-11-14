Индонезия заявила о готовности направить в Газу 20 тысяч солдат

Министерство обороны Индонезии сообщило, что страна подготовила до 20 тысяч военнослужащих для участия в международном контингенте "сил стабилизации" в секторе Газы – индонезийские солдаты займутся вопросами здравоохранения и строительных работ.

Как сообщает The Times of Israel, Индонезия, самое населенное мусульманское государство в мире, входит в число стран, с которыми США обсуждали планы по созданию международного стабилизационного контингента в Газе, наряду с Азербайджаном, Египтом и Катаром.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило о проекте документа, подготовленном Вашингтоном, согласно которому такие силы будут уполномочены "использовать все необходимые меры" для демилитаризации Газы, обеспечения безопасности ее границ, защиты гражданских лиц и доставки помощи, а также для поддержки вновь подготовленных подразделений палестинской полиции.

Индонезия заявляет, что пока нет решения о том, когда будут развернуты войска и каким будет их мандат, что подчеркивает неопределенность вокруг создания международного присутствия в Газе.

"Мы подготовили до 20 тысяч военнослужащих, но их специализация будет связана со сферой здравоохранения и строительством", — заявил министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин. — "Мы ждем дальнейших решений относительно миротворческих действий в Газе.