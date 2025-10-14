Army Recognition: на параде в КНДР были показаны барражирующие боеприпасы, похожие на израильские

На параде 10 октября в Пхеньяне в честь 80-летия Трудовой партии КНДР впервые были показаны самоходные пусковые установки для барражирующих боеприпасов.

Как отмечает Army Recognition, эти боеприпасы были очень похожи на израильские Harop.

В публикации высказывается мнение, что появления на параде серийно выпущенных пусковых установок указывает на переход проекта от "цеховых прототипов" к развертываемой системе.

В 2024 году на учениях и выставках в КНДР уже демонстрировали беспилотники, напоминающие Harop/Hero, но без подтвержденных тактико-технических характеристик.

На том же параде была показана новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20 и другие образцы – от гиперзвуковых ракет до копии американской HIMARS.

Отметим, что барражирующие боеприпасы Harop (концерн "Авиационная промышленность", IAI) производятся не только в Израиле, но и в Азербайджане (по лицензии). Очевидно, в случае КНДР речь идет о собственном производстве боеприпасов, похожих на Harop, или их макетов.