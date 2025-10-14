Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1329-й день войны

Минобороны РФ 14 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Графское и Колодезное Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка Харьковской области, Новоселовка и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Бересток и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Барвиновка Запорожской области, Водяное, Покровское и Новониколаевка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90139 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25498 танков и других боевых бронированных машин, 1600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43922 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).