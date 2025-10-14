ФСБ объявила о возбуждении дела против "Антивоенного комитета России"

Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и множества других членов "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России" (Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман) и иных неустановленных лиц, а также по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") в отношении Михаила Ходорковского", – говорится в сообщении ФСБ РФ.

Общественная организация "Антивоенный комитет России" (АКР) была основана группой российских общественных деятелей в изгнании с целью противодействия власти и вторжению России в Украину в 2022 году. Комитет был основан 27 февраля 2022 года, через несколько дней после вторжения армии РФ в Украину и начала полномасштабной войны.

В сообщении ФСБ РФ отмечается: "30 апреля 2023 года АКР в городе Берлине (Германия) принят учредительный (уставной) документ движения, так называемая "Берлинская декларация", в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая "платформа российских демократических сил", которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации".

"Ходорковский и другие учредители АКР финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем", – утверждается в сообщении ФСБ.