14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 октября 2025
14 октября 2025
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Зеленский: "Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну"

Война в Украине
Война в России
Владимир Зеленский
время публикации: 14 октября 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 12:32
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября опубликовал заявление, в котором выразил надежду на завершение войны с Россией на фоне завершения войны на Ближнем Востоке.

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом. Координируем позиции. Обсудили недавние российские удары по нашей энергетике и необходимость усиления ПВО. Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор – и это может стать самой надежной основой мира в нашем регионе", – говорится в заявлении Зеленского.

