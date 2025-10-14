Зеленский: "Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну"

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября опубликовал заявление, в котором выразил надежду на завершение войны с Россией на фоне завершения войны на Ближнем Востоке.

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом. Координируем позиции. Обсудили недавние российские удары по нашей энергетике и необходимость усиления ПВО. Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор – и это может стать самой надежной основой мира в нашем регионе", – говорится в заявлении Зеленского.