Родственница Митта Ромни найдена мертвой у торгового центра в Калифорнии

64-летняя Кэрри Элизабет Ромни, родственница бывшего сенатора от Юты и кандидата в президенты США Митта Ромни, была обнаружена мертвой около многоуровневого паркинга в районе Town Center в Санта-Кларите (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Судя по публикации Los Angeles Times, это произошло вечером в пятницу, 10 октября, но известно об этом стало в понедельник.

По данным полиции, предварительно рассматриваются версии падения или прыжка с пятиэтажной парковки.

Los Angeles Times отмечает, что погибшая, по всей видимости, была супругой старшего брата политика – юриста Дж. Скотта Ромни.